In Nationaal Park Weerribben - Wieden in Overijssel is het zeer zeldzame kraggestaartjesmos gevonden. Deze mossoort komt in Nederland vrijwel nergens voor. Het plantje, dat op de Rode Lijst van bedreigde soorten staat, is ontdekt tijdens een onderzoek naar flora en vegetatie in het moerasgebied, dat in opdracht van de provincie Overijssel is gedaan. Dat meldt Natuurmonumenten, beheerder van het nationale park.