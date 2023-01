De ochtendspits ondervindt donderdagochtend geen grote problemen door gladheid, zegt Rijkswaterstaat. In de nacht van woensdag op donderdag zijn hierdoor veel ongelukken gebeurd, maar donderdagochtend lijkt het vooralsnog mee te vallen. Een ongeval met een vrachtwagen eerder in de nacht zorgde in de ochtend voor veel vertraging op de A12 richting Arnhem bij knooppunt Velperbroek. Ook op de omliggende wegen liep het vast.