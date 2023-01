NIOD: Holocaustontkenning is ronduit schrikbarend

Het is „ronduit schrikbarend” dat uit een onderzoek naar voren komt dat sommige Nederlanders menen dat de Holocaust niet heeft plaatsgevonden of dat het aantal slachtoffers flink zou worden overdreven. Zorgwekkend is ook dat een kleine groep ondervraagden volgens de studie denkt dat het dagboek van Anne Frank een vervalsing is. Dat zegt senior onderzoeker Kees Ribbens van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, die reageert op de resultaten van het onderzoek, dat de Claims Conference naar buiten bracht. De Claims Conference is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van Holocaustoverlevenden.