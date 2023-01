Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beslist woensdag of het zich buigt over het mogelijk aandeel van Rusland in het neerhalen van vlucht MH17. Het zou voor het eerst zijn dat een internationale rechter een oordeel gaat vellen over de verantwoordelijkheid voor de vliegramp. Nabestaanden van de 298 omgekomen inzittenden van het passagiersvliegtuig, voor het leeuwendeel Nederlands, wachten in spanning af.