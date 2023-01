Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 30.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de 49-jarige verdachte van de fatale schietpartij in Zwijndrecht zaterdag. Daarbij werd een 66-jarige vrouw gedood, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. Zij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.