Eerste Kamer geeft ‘ruziënde partijen’ overlegruimte jeugdzorg

De problemen bij de jeugdzorg liggen de Eerste Kamer zwaar op de maag. Een meerderheid heeft grote zorgen over kwetsbare kinderen die nu vaak maanden op hulp moeten wachten. De senaat ziet echter „nut en noodzaak” niet om er dinsdag uitgebreid over te debatteren, zoals het plan was, zegt PvdA-senator Hamit Karakus. Een inhoudelijk debat heeft volgens negen fracties pas zin als er overeenstemming is over de zogeheten Hervormingsagenda jeugd. Daarin moeten concrete maatregelen worden vastgelegd om de jeugdzorg te verbeteren en betaalbaar te maken. De Eerste Kamer wil wel voor 1 maart van staatssecretaris Maarten van Ooijen (jeugdzorg) weten hoe het onderliggende - financiële - geschil wordt opgelost.