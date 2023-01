KLM-reizigers hebben enkele dagen vastgezeten in Panama nadat hun vlucht van Bogota (Colombia) naar Amsterdam na het opstijgen door een technisch mankement moest uitwijken naar een luchthaven in het Centraal-Amerikaanse land, bevestigt KLM na berichtgeving van De Telegraaf. Op de luchthaven in Panama werd geconstateerd dat de reparatie langer zou gaan duren, daarom zijn de passagiers omgeboekt.