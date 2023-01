VGN waarschuwt voor problemen in de complexe gehandicaptenzorg

De zorg voor de groep van 14.000 mensen met een zware verstandelijke beperking dreigt problematisch te worden, zo waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Er zijn grote personeelstekorten en oplopende kosten, waardoor verschillende zorgaanbieders zich noodgedwongen beraden op een andere invulling van hun complexe zorg, aldus een woordvoerder. Een mogelijk gevolg is dat er minder personeel beschikbaar komt per cliënt, waarmee het risico op incidenten toeneemt. „De kans is dan groter dat er een keer een cliënt wegloopt of ongewenst gedrag vertoont.”