De sneeuwval vrijdag zorgt vooralsnog niet voor grote problemen op het spoor. „Het valt eigenlijk bijzonder mee. We hebben er weinig last van”, zegt een woordvoerder van de NS. Ook spoorbeheerder ProRail meldt dat de overlast vooralsnog meevalt. Alleen bij Roosendaal was vrijdagochtend sprake van wissels die het niet deden als gevolg van het winterweer.