Vakbonden FNV en CNV weten halverwege volgende week meer over volgende stakingen in het streekvervoer. De bonden gaan maandag en dinsdag met leden overleggen, waarna snel duidelijk wordt of en hoe de acties van deze week worden uitgebreid. Tot die tijd hebben werkgevers volgens de bonden de tijd om met een beter cao-voorstel te komen.