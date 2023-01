Patiënten gaan vanaf 2025 per medische behandeling maximaal 150 euro aan verplicht eigen risico betalen. Nu zijn patiënten vaak in een klap 385 euro kwijt; het huidige maximum aan verplicht eigen risico. De hervorming van het verplicht eigen risico werkt zowel drempelverlagend als prikkelverhogend, zo blijkt uit de brief van zorgminister Ernst Kuipers die naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.