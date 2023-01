De Tweede Kamer is er nog niet van overtuigd dat er in de praktijk genoeg terechtkomt van de lessen die het kabinet heeft geleerd van het toeslagenschandaal. Tijdens een debat over de staat van de rechtsstaat, dat naar aanleiding van de affaire ieder jaar wordt gehouden, hebben nagenoeg alle sprekers van zowel de coalitie- als oppositiepartijen daar hun zorgen over geuit.