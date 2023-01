De politie heeft een 44-jarige man aangehouden, die ervan wordt verdacht dinsdag een 42-jarige Haagse te hebben neergeschoten in de Haagse wijk Transvaalkwartier. De politie kreeg dinsdag om 09.00 uur de melding dat er iemand was neergeschoten op de Hertzogstraat. De vrouw was ernstig gewond geraakt en werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze nog altijd verblijft.