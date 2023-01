De Rijnkade in Arnhem moet over een lengte van 1,2 kilometer verstevigd worden. De kade met terrassen en horeca is eigenlijk een dijk en die bleek aan de buitenkant onvoldoende stabiel. Ook de basaltstenen bekleding van de kade is niet stabiel genoeg om te voldoen aan de hoogwaternormen die gelden tot 2050. Waterschap Rijn en IJssel wil het karwei, dat dit najaar van start gaat, vrijwel emissieloos uitvoeren, laat het schap donderdag weten.