Na 22 jaar stoppen chef-kok Jannis en gastvrouw Claudia Brevet met driesterrenrestaurant Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen. Het vastgoed is overgenomen door Alex Mulder, eigenaar van investeringsmaatschappij Amerborgh en gaat behoren tot de Pillows Hotels groep. Half september komt de exploitatie in handen van Jeroen Achtien en zijn echtgenote Sanne.