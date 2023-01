Pakketbezorger PostNL bouwt in België een nieuw sorteer- en distributiecentrum. In het Oost-Vlaamse Evergem, in de buurt van Gent, verrijst een complex dat werk biedt aan 120 voltijdwerkers. Voor het einde van dit jaar wil PostNL het logistieke knooppunt voor pakketbezorging in gebruik nemen.