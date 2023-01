Voor de duizenden buschauffeurs die donderdag en vrijdag het werk neerleggen is het hun „laatste dwangmiddel”. Dat zegt Sooi van Weegberg, voorzitter van FNV Streekvervoer en buschauffeur bij Arriva in Brabant-Oost. „De staking is een uiting van het feit dat wij van onze werkgever geen respect en waardering krijgen.”