Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) gaat kijken of de regels rond de verkoop van geneesmiddelen die alleen verkocht mogen worden bij de drogist of apotheek aangescherpt moeten worden. Dat heeft hij toegezegd in een Kamerdebat. Wel wil hij vasthouden aan zijn plan om het juridisch mogelijk te maken om de voorlichting over die middelen online of telefonisch te doen. Nu mag dat eigenlijk niet, al gebeurt het wel.