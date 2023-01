In een proefschrift uit 2008 zijn „dusdanig verwijtbare en grootschalige nalatigheden” aangetroffen dat de destijds verleende doctorsgraad door de Universiteit Utrecht weer is ingetrokken. Volgens de universiteit komt nu naar voren dat het proefschrift niet goed genoeg was om „toe te treden tot de professie”. Het komt zelden voor dat een doctoraat wordt ingetrokken.