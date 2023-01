De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt het moeilijk om in te schatten hoe groot de impact van de staking in het streekvervoer zal zijn. Vakbond FNV heeft aangekondigd dat in die sector donderdag en vrijdag het werk wordt neergelegd. Dat is het gevolg van stukgelopen cao-onderhandelingen in de nacht van dinsdag op woensdag.