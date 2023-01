In en rond Rotterdam rijden donderdag en vrijdag minder stads- en streekbussen door de aangekondigde staking in het regionale vervoer. Vervoersbedrijf RET kan nog niet zeggen om hoeveel bussen het precies gaat en om welke lijnen. „We weten nog niet hoe groot de stakingsbereidheid is”, aldus een woordvoerster. De trams en metro’s rijden wel in de regio Rotterdam.