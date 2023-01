Helder ziet noodzaak covidregeling, maar gaat niet in op eis

Voor zorgpersoneel dat door langdurige coronaklachten arbeidsongeschikt is geraakt, moet een financiële regeling komen, vindt minister Conny Helder (Langdurige Zorg) evenals de vakbonden. Dat is echter een zaak tussen werkgevers en werknemers, waarover het ministerie van Volksgezondheid in overleg is met de werkgevers, zegt een woordvoerder van Helder. Inhoudelijk wil de minister nog niet ingaan op de dagvaarding van de bonden tegen de Staat, waarin de bonden financiële compensatie eisen voor deze groep zorgmedewerkers.