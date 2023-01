De Nederlands Kankeratlas biedt de mogelijkheid om, heel gericht, meer te doen aan preventie en opsporing van kanker, zegt zorgminister Ernst Kuipers. „De atlas levert belangrijke inzichten op voor verschillende vormen van kanker.” In de dinsdag gepresenteerde atlas staat per regio waar de 24 meest voorkomende vormen van kanker in Nederland vastgesteld worden.