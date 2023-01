EBI Vught krijgt rechtszaal: minder overlast en uitbraakrisico

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar de zwaarste criminelen vastzitten, komt een zittingszaal. Daar kunnen rechters onderdelen van strafzaken behandelen zodat de gedetineerden minder vaak naar een rechtbank elders hoeven te worden gebracht. De rechtszaal binnen de muren van de penitentiaire inrichting kost 15 miljoen euro en is al in aanbouw, schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.