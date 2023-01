Alle lijnbussen in Utrecht rijden zaterdag en zondag weer volgens de dienstregeling nadat een brand in de busgarage van Qbuzz Westraven in Utrecht 12 bussen verwoestte. Ook na het weekeinde, wanneer er meer bussen rijden dan op zaterdag en zondag, rijden ze volgens plan. „Het is gelukt om hier het juiste aantal bussen voor te organiseren”, meldt de vervoerder.