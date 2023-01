De nieuwe inburgeringswet die ruim een jaar geleden is ingegaan, kent behoorlijk wat problemen in de uitvoering. Gemeenten zien „zeker” knelpunten in de wet, en cijfers van het ministerie van Sociale Zaken „lijken erop te duiden dat inburgeringsplichtigen later starten met hun inburgering dan gehoopt”. In het eerste kwartaal van 2023 moet er een uitgebreidere analyse komen over hoe snel nieuwkomers inburgeren.