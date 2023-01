Rutte: geloven in complottheorieën is ook gewoon een keuze

Het is „uiteindelijk ook een keuze” van iemand om in een complottheorie te geloven. Dat zegt premier Mark Rutte in reactie op het nieuws dat ruim een op de vijf Nederlanders bijvoorbeeld gelooft dat een kleine groep mensen in het geheim belangrijke besluiten neemt in de wereldpolitiek. Dat is „veel” zegt Rutte, maar het kabinet speelt volgens hem een bescheiden rol in het tegengaan van de populariteit van complottheorieën. „Ik zou niet weten wat we nog meer moeten doen.”