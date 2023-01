De politie heeft donderdagavond 12 januari een waarschuwingsschot gelost bij een tramhalte in de buurt van station Leidschendam-Voorburg. Rond 20.15 uur kreeg de politie een melding binnen over een man die met een vuurwapen uit de tram was gestapt bij de halte aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië. Dat meldt de politie vrijdagmiddag.