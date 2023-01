„Een zeer kundig opvolger, een bekwaam politica.” Zo noemt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zijn opvolger Mirjam Bikker. Zij is sinds 2021 Tweede Kamerlid en neemt het leiderschap van de partij over in een onrustige tijd, zowel politiek als maatschappelijk. Ook premier Mark Rutte prijst Bikker als „voortreffelijk opvolger”.