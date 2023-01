De treinen van Arriva in de Gelderse regio’s Achterhoek en Rivierenland rijden vrijdag niet als gevolg van een staking door treinpersoneel. Die staking is georganiseerd door vakbond VVMC die zo een betere cao wil afdwingen. Ook een aantal buschauffeurs van Arriva heeft het werk neergelegd. Volgens het vervoersbedrijf rijdt daardoor nog slechts de helft van alle bussen in de regio’s.