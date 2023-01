Er is dringend onderzoek nodig naar de gevolgen van het steeds langer thuiswonen door kwetsbare ouderen, want er komen er nu steeds meer op de spoedeisende hulp en het ziekenhuis terecht als gevolg van een val. Het heeft dan ook veelal lang geduurd voordat ze zijn gevonden. Dat zegt Esther Cornegé, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, in reactie op een bericht in het AD.