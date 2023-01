World Economic Forum trekt volgens studie honderden privéjets

Het tegengaan van klimaatverandering is volgende week een van de grote gespreksonderwerpen op het World Economic Forum (WEF), maar een deel van de deelnemers uit politiek en bedrijfsleven reist er op de minst duurzame manier naartoe: met een privéjet. Tijdens de vorige top vlogen in een week tijd meer dan duizend privévliegtuigen naar de luchthavens in de omgeving van het Zwitserse Davos, waar de conferentie wordt gehouden. Dat zijn er twee keer zoveel als normaal, becijfert onderzoeksbureau CE Delft.