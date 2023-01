Eurobarometer: stijgende kosten grootste zorg Nederlanders

De toenemende kosten van het levensonderhoud zijn voor 81 procent van de Nederlanders de grootste zorg. De zorgen over de stijgende prijzen van vooral energie en voedsel worden gevoeld in alle lagen van de bevolking, bij alle opleidings- en professionele achtergronden en ongeacht het geslacht of de leeftijd. Daarnaast maakt 80 procent van de Nederlanders zich ook zorgen over de klimaatverandering en is 62 procent volgens een peiling van het Europees Parlement ongerust over mogelijke uitbreiding van de oorlog in Oekraïne naar andere landen.