Maarten van Rossem vindt dat het slecht gesteld is met de kennis van de vaderlandse geschiedenis onder Nederlanders. Dat zegt de historicus donderdag in het AD. Aanleiding is de aflevering van De Slimste Mens van dinsdag, waarin Van Rossem jurylid is. In de betreffende aflevering wist geen van de kandidaten in welke Friese stad (Dokkum) de heilige Bonifatius in 754 vermoord werd.