Vaker houtdiefstal uit bossen, mogelijk door energiecrisis

Er wordt steeds vaker hout gestolen uit Nederlandse bossen. Hoewel er geen cijfers over zijn, bestaat die indruk wel bij onder meer Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap & Kastelen en de groene boa’s. Zo ziet Rolf Overdiep, voorzitter van de vakvereniging van groene boa’s, een toename van diefstal uit stapels gekapt en gekloofd hout. Dit is niet de bedoeling, zegt hij, want „bos is geen publiek bezit maar heeft een eigenaar”. Overdiep wijt het hout sprokkelen aan de energiecrisis.