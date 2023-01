Drugsbendes hebben de afgelopen jaren meermaals jongeren naar de scheepvaartschool gestuurd in een poging om zo op termijn mensen op belangrijke strategische posities in de Rotterdamse haven te krijgen. Vanuit zo’n functie zouden zij de bendes van dienst kunnen zijn bij het binnenhalen van partijen drugs die via de haven arriveren. Dat bevestigt de zeehavenpolitie naar aanleiding van berichtgeving in het AD.