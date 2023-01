Terugbetaling tientallen miljoenen aan cryptobeurs Bitvavo onzeker

Cryptoplatform Bitvavo is nog onzeker over de terugbetaling van tientallen miljoenen euro’s door een beleggingsfirma in cryptomunten. Het Nederlandse bedrijf had 280 miljoen euro aan tegoeden van klanten uitgeleend aan DCG, maar die onderneming kwam door de malaise in de cryptowereld in de financiële problemen en kon het bedrag niet terugbetalen. Nu heeft DCG voorgesteld om 70 procent van het uitstaande bedrag alvast terug te betalen. Over het overige deel moet nog onderhandeld worden, schrijft Bitvavo op zijn eigen blog.