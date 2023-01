Meer meldingen over schimmelvorming in woning sinds energiecrisis

Meer mensen hebben in 2022 melding gedaan van schimmelvorming in hun woning dan een jaar eerder. Expert op het gebied van water en ondergrond Maarten Kuiper van adviesbureau Aveco de Bondt ziet vaker schimmels bij woningonderzoeken en een woordvoerder van de vereniging voor woningcorporaties Aedes hoort vanuit verschillende woningbouwcorporaties geluiden over een toename van schimmel in woningen. De stijging komt waarschijnlijk deels doordat mensen hun huis niet durven te ventileren vanwege de hoge energieprijzen. In een vochtig huis ontstaan er eerder schimmels.