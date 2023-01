Celstraf voor hulp bij uitbraakpoging verdachte ‘speciekuipmoord’

De politierechter in Den Haag heeft dinsdag een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, opgelegd aan de 42-jarige Antonie A. uit Bergen op Zoom. Hij is veroordeeld, omdat hij op 12 oktober vorig jaar heeft geholpen bij een uitbraakpoging van de wegens moord tot 17 jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeelde Nicky S. Deze probeerde op de bewuste datum te ontsnappen uit de penitentiaire inrichting (PI) in Alphen aan den Rijn.