President Luiz Inacio Lula da Silva heeft een „federale interventie” aangekondigd in Brasilia, waar boze aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro het parlementsgebouw, het presidentiële paleis en het hooggerechtshof zijn binnengedrongen. De interventie, die onder meer inhoudt dat federale troepen de veiligheid in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia zullen waarborgen, geldt in ieder geval tot en met 31 januari.