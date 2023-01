De Russische strijdkrachten hebben naar eigen zeggen met gerichte raketaanvallen op slaapzalen in een Oekraïense legerbasis in Kramatorsk naar schatting zeshonderd Oekraïense militairen gedood. In de slaapzalen waren volgens de Russische inlichtingen meer dan 1300 militairen aanwezig, berichtten Russische media.