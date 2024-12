Inspectie: FBI had zich beter kunnen voorbereiden op 6 januari

Inspecteur-generaal Michael E. Horowitz heeft onderzoek gedaan naar de werkzaamheden van de FBI. Gebleken is dat de dienst vooraf niet heeft rondgevraagd bij de verschillende afdelingen van de FBI in het land, om te vragen of daar informatie bekend was die voor de veiligheidsdiensten van belang zou kunnen zijn. Daarmee is „een basale stap over het hoofd gezien”, geeft de onderdirecteur van de FBI Paul Abbate toe tegen de inspectie.

Bij de Capitoolrellen waren geen undercoveragenten van de FBI aanwezig, zo staat in het onderzoek. Wel waren er 26 informanten. Drie van hen moesten specifieke personen in de gaten houden die in verband waren gebracht met terrorisme. Een van die drie ging het Capitool in tijdens de rellen, de twee anderen kwamen buiten op verboden terrein.

De 23 overige informanten waren niet door de FBI gestuurd, maar op eigen initiatief gegaan. Drie van hen gingen het Capitool in, elf betraden verboden gebied. Geen van de informanten had volgens de inspecteur-generaal opdracht of toestemming gekregen om de wet te overtreden, en dus ook niet om het Capitool binnen te gaan.