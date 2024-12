Buitenland

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft in Ankara over de oorlog in Oekraïne gesproken met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Orbán sprak volgens zijn buitenlandminister langdurig met Erdogan die goede betrekkingen heeft met Oekraïne en met Rusland. Over de inhoud van het gesprek is niets naar buiten gebracht.