Ministers van Justitie van over de hele wereld komen in maart bijeen in Londen voor een top over oorlogsmisdaden. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn samen de drijvende kracht achter de bijeenkomst, die het Internationaal Strafhof (ICC) praktisch en financieel moet ondersteunen bij het onderzoek naar en vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne.