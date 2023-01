Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat South Carolina heeft een abortusverbod, dat er sinds februari 2021 gold, per direct verworpen. Abortussen waren er verboden na zes weken zwangerschap maar zijn in de conservatieve zuidelijke staat nu weer toegestaan tot een foetus 22 weken is. De abortusorganisatie die de zaak aanspande, spreekt van een „monumentale overwinning”.