„Ik was blij en bezorgd toen het hooggerechtshof het federaal recht op abortus afschafte”, zegt Michael Paulsen, hoogleraar constitutioneel recht aan de University of St. Thomas in St. Paul. „Blij omdat de opperrechters de vanzelfsprekendheid van abortus onderuithaalden; bezorgd omdat ik wist dat een felle strijd in het verschiet lag.”