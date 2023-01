Na twee coronajaren kopen Nederlanders voor de komende skivakantie massaal winterkleding. Ook de slechte weersvoorspellingen in skigebieden lijken vooralsnog weinig uit te maken in het koopgedrag van wintersportconsumenten. Dat zeggen winkelketens zoals De Skihut in Scheveningen, de ANWB en filialen van keten Intersport desgevraagd tegen ANP.