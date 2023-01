Huis van Afgevaardigden stelt stemming uit tot donderdag

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdagavond besloten de stemming over een nieuwe voorzitter met een dag op te schorten. Eerder op woensdag slaagde de fractievoorzitter van de Republikeinen Kevin McCarthy er tot drie keer toe niet in om voldoende parlementariërs achter zich te krijgen om de voorzittershamer over te nemen van Democrate Nancy Pelosi, die de afgelopen jaren het Huis leidde. Op dinsdag waren de stemmingen ook al mislukt.