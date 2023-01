Herdenking Watersnoodramp 1953 start met documentaire NTR

Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat de dijken langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden braken tijdens springtij en een zware zuidwesterstorm. De Watersnoodramp was het gevolg, waarbij 1836 mensen om het leven kwamen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en een enkeling in Noord-Holland. Overal in de betrokken provincies wordt de ramp van 1953 de komende tijd herdacht. De NTR start vrijdag als eerste met de vierdelige documentaire Het water komt, gepresenteerd door Winfried Baijens, Zeeuw van afkomst.