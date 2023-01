Twee dagen na de invoering van de euro in Kroatië zijn veel Kroaten geschokt over de in hun ogen plotselinge prijsstijgingen in hun land. Op sociale media wordt steen en been geklaagd over de ineens veel hogere prijzen van onder meer levensmiddelen en bezoeken aan bijvoorbeeld de horeca. Minister van Financiën Davor Filipovic heeft gezegd de zaak te onderzoeken en belooft zo nodig maatregelen te nemen. Hij vermoedt kwade opzet.